Kluivert over rol als directeur: "Eens moet eerste keer zijn"

Patrick Kluivert zou dit seizoen eigenlijk aan de slag gaan als trainer bij de A1 van Ajax, maar toen kwam het steenrijke Paris Saint-Germain opeens om de hoek kijken. Nu is de oud-international van Oranje directeur voetbalzaken in Parijs en hij snapt wel dat daar enige verbazing over is.



In gesprek met De Telegraaf zegt de oud-speler van onder meer FC Barcelona: "Ik was zelf al verrast, dus wat moeten de mensen dan wel niet denken? Maar net als met trainer worden of een ander beroep uitoefenen: eens moet de eerste keer zijn." Kluivert was gedurende het afgelopen Europees kampioenschap analist voor de tv-zender van de eigenaar van PSG Nasser Al-Khelaifi. "Hij kijkt natuurlijk vaak naar zijn eigen tv-kanaal en negen van de tien keer was mijn gezicht te zien. Ik denk dat hij daar een goed gevoel aan overhield."



De Nederlander gaat verder over zijn huidige rol: "Op basis van wat ik als speler heb meegemaakt, kan ik de vertaalslag naar een directiebesluit maken. Ik heb op het hoogste niveau gevoetbald, met de beste spelers gespeeld. Daardoor kom ik makkelijker binnen bij de grote clubs."