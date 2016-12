'Belangrijkste target club Balotelli is Nederlander'

De Franse club OGC Nice doet het al een tijdje bijzonder goed in de Ligue 1. Onder meer de Italiaanse spits Mario Balotelli speelt bij de nummer één van de Franse competitie en het, doorgaans overigens zeer betrouwbare, medium Le Parisien meldt nu dat de club alles op alles gaat zetten om Memphis Depay aan te trekken.



De interesse van de Fransen voor de Oranje-vleugelspits is zeker niet nieuws, want we hebben al meermaals kunnen lezen dat ze Memphis in de gaten hielden. Het bovenstaande medium stelt echter dat de interesse nu wel heel concreet wordt, al wordt het wel moeilijk voor Nice om daadwerkelijk tot een akkoord te komen. Coach José Mourinho wil niet verhuren, waar dat eigenlijk misschien wel de enige mogelijkheid is voor de Franse ploeg.



Men weet namelijk dat Memphis ongeveer vijftien miljoen euro moet kosten en dat is een bedrag dat ze bij Nice in de regel toch niet betalen. Toch blijft de club dus onverminderd in de race om de handtekening van de flankspeler.