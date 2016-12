'Ajax biedt méér dan 5 miljoen euro voor verdediger'

Volgens de laatste berichten uit Zuid-Amerika slaat Ajax behoorlijk om zich heen in Brazilië. De Amsterdammers worden gelinkt aan buitenspeler Everton Felipe van Sporting Recife, die naar verluidt ongeveer acht miljoen euro moest kosten. Directeur spelerszaken Marc Overmars is echter ook nog op zoek naar een linksback en ook die moet naar verluidt uit Brazilië komen.



Diverse media berichten namelijk dat Ajax zich bij Corinthians heeft gemeld met een bod van méér dan vijf miljoen euro op Guilherme Arana. De Amsterdammers hebben wel pittige concurrentie, want ook het Engelse Manchester United en het Italiaanse Internazionale zouden de speler in kwestie willen hebben. Inter zou al een bod uitgebracht hebben, maar dit werd resoluut van tafel geveegd door de Brazilianen.



Volgens het medium UOL Esporte wilde de oud-werkgever van coach Frank de Boer een kleine vijf miljoen euro betalen voor Arana, maar dit werd dus niet genoeg geacht door Corinthians. Het bod van Ajax zou echter meer dan de eerder geboden transfersom bedragen, waardoor de Amsterdammers automatisch ook wat concreter in de markt zijn.