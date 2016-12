Blind laat zich uit over Janssen, Memphis en Daley

Het gaat het Nederlands elftal al tijden niet voor de wind en dat heeft natuurlijk ook te maken met de diverse statussen van de Oranje-spelers bij hun werkgevers. Zo speelt Memphis Depay gewoonweg nooit, is er veel kritiek op Vincent Janssen en moet Daley Blind ook vaak genoegen nemen met een plek op de bank. Bondscoach Danny Blind laat zich hier nu over uit.



Hij zegt in gesprek met het Algemeen Dagblad: "Janssen moet niet maandenlang niet spelen, maar over hem zit ik nu niet in. Hij past zo goed in hoe wij willen voetballen, die brengt het wel. Blind zit bij een club die nog in vier competities meedoet. Hij speelt de laatste tijd niet meer vast in de basis, maar speelt nog steeds elke week een wedstrijd. Een winterse transfer? Hij zit op ruim zeventig procent basisplaatsen bij United, voor trainers ben je dan een lid van zijn vaste kern, dus lijkt me dat niet aan de orde."



Als laatste vertelt Blind: "Memphis zit niet in die kern. Die mag en moet een transfer maken in januari. Naar Everton en Koeman? Die kent hem, dat kan schelen, maar bij Everton lopen nu nog concurrenten voor de flanken. Stel: die blijven, dan zal het nog steeds geen appeltje-eitje worden."