Ziyech maakt Twente-trainer Hake met de grond gelijk

Hakim Ziyech speelt momenteel natuurlijk bij Ajax, maar soms denkt hij nog wel eens terug aan zijn tijd bij FC Twente. Op een gegeven moment had de spelmaker het niet meer zo naar zijn zin in De Grolsch Veste, en coach René Hake en hij zullen ook nooit beste vrienden worden. Sterker nog, Ziyech heeft helemaal niks met de oefenmeester.



In gesprek met de Volkskrant zegt hij: "Bij FC Twente was geen prestatieklimaat, alleen maar gezeur. Desondanks had ik de motivatie uit mezelf moeten halen. Als ze iets tegen me zeiden, gaf ik ze zo'n blik van: laat me met rust. Dat deden ze dan ook. Er was geen eerlijkheid. Tegen de een zeiden ze dit, tegen de ander dat. Daar had ik geen trek meer in. Er werden steeds anderen ingeschakeld om iets tegen mij te zeggen. Als je een echte vent bent, doe je dat zelf."



Ziyech gaat verder: "Met de trainer had ik al een voorgeschiedenis. Tijdens een trainingskamp met Jong Heerenveen zei hij na een training dat ik moest gaan rekken. Hij was toen trainer van Emmen. Dat eindigde in een woordenwisseling, want hij was mijn trainer niet. Ik heb het wel weer geprobeerd toen hij assistent en later hoofdtrainer werd bij Twente. Heb tegen hem gezegd: 'Luister, als je me weer gaat zoeken, ga je me vinden.' Daarna verliep het contact dus via anderen."