'Witsel heeft belangrijke transferbeslissing genomen'

Middenvelder Axel Witsel leek op weg te zijn naar de Serie A-koploper Juventus, maar er gaat nu hoogstwaarschijnlijk een streep door die transfer. Er zijn namelijk diverse media die stellen dat de Rode Duivel toch voor een overstap richting de Chinese Super League kiest. De aanbieding voor de middenvelder zou gewoonweg te goed zijn om af te wijzen.



Het doorgaans toch betrouwbare medium Corriere dello Sport weet dat Witsel een keuze moet maken tussen twee clubs: Shanghai SIPG, de club van de Brazilianen Oscar en Hulk en coach André Villas-Boas, of Tianjin Quanjian. Als deze deal daadwerkelijk doorgang vindt, ontvangt de huidige werkgever van de Belg, Zenit Sint-Petersburg, naar verluidt ongeveer twintig miljoen euro.



Naar verluidt pushen de Russen voor deze deal en dat is ook wel logisch te noemen, want het Italiaanse Juventus heeft zes miljoen euro over voor Witsel en dat is toch een pak minder geld. Volgens de laatste berichten gaat Witsel in China ongeveer achttien miljoen euro per jaar verdienen. Mogelijk verdwijnt hij wel van de radar wat betreft het nationale team van de Belgen.