Feyenoord moet uitkijken: "Wat moet je dan met El Ahmadi?"

Feyenoord staat er momenteel goed voor in de Eredivisie, alleen is het de grote vraag wat de Rotterdammers gaan doen na de winterse onderbreking. Ook is het nog zeer de vraag met welke selectie de club uit Rotterdam terugkeert voor het hervatten van de competitie.



Jan Dirk Stouten heeft het idee dat er nog wel iemand gaat vertrekken bij de club, zo vertelde de journalist bij FC Rijnmond. "Je moet vooral zorgen dat niemand vertrekt. Ik denk dat Rick Karsdorp wel in de belangstelling gaat komen van Engelse clubs", zo sprak Stouten zich uit.



Rob Jacobs heeft het idee dat Feyenoord vooral moet uitkijken met wie het binnenhaalt. "Stel, Feyenoord haalt Jordy Clasie en hij doet het goed. Wat moet je dan met El Ahmadi als hij terugkomt van de Afrika Cup? Dat zorgt alleen maar voor ellende."