'Ajax koopt speler, maar waagt zich aan bizarre constructie'

Het is alleszins nog steeds de verwachting dat Ajax de Braziliaanse buitenspeler Everton Felipe op de kop tikt bij de club Sporting Recife. Naar verluidt moeten de Amsterdammers acht miljoen euro betalen voor deze speler, maar het is maar de vraag of de Eredivisie-topclub op deze manier alle transferrechten van de aanvaller in handen krijgt.



Commentator André Luiz Cabral vertelt in gesprek met het medium Radio Jornal dat een transfer ook zijn verwachting is. "Ja, Ajax is momenteel in onderhandeling met Everton. Volgens mijn informatie betalen ze acht miljoen euro en krijgen ze op deze manier vijftig procent van zijn transferrechten in handen. Het is een goed moment voor Sporting Recife om te verkopen: de club heeft gecommuniceerd dat de kosten met ongeveer dertig procent teruggedrongen moeten worden."



De voetbalkenner gaat verder: "Everton speelt voor het Braziliaanse jeugdelftal en dus kan Sporting behoorlijk wat geld voor hem vragen. Dat is de lijn die nu ingezet wordt en wat mij betreft gaat het de goede kant op. Ook Gaucho en Cleber Santana zullen behoorlijk wat geld opleveren."