Rode Duivel: "Dat is het grote verschil tussen Wilmots en Martinez"

Het is geen geheim dat Marc Wilmots tactisch niet de sterkste trainer is. Dat bevestigt een anonieme Rode Duivel in Het Laatste Nieuws. Hij laat zich uit over wat Wilmots zei tijdens de rust van Wales-België op het EK.



"De coach heeft wat bijgeschaafd, op zijn manier. Bij Wilmots kwam er nooit een flipchart aan te pas om te tonen wat er verkeerd liep. Dat misten we wel bij hem. Daar ligt een groot verschil met Martínez, die ons in de rust meteen met twee of drie beelden laat zien wat er fout is", zegt de speler.



"Wilmots probeerde altijd positief in te spreken op zijn spelers, er was nooit iets negatiefs. Dat was ook wel zijn sterkte, op die manier hield hij de groep samen. Wilmots speelde in op het groepsgevoel, maar als je tijdens een match voelt dat het niet goed gaat en er tijdens de rust toch alleen maar positieve dingen gezegd worden, voelt dat aan als pamperen. Er is eigenlijk weinig gezegd tijdens de rust tegen Wales. Na twee of drie minuten zijn we allemaal opgestaan. Er werd nog wat geroepen: 'Kom op! Kom op! We moeten vooruit, we moeten door!'"