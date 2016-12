Koeman ontsnapt met Everton aan pijnlijke nederlaag

Ronald Koeman gaat de jaarwisseling in met een dubbel gevoel. Zijn Everton wist degradatiekandidaat Hull City vrijdagavond pas in de slotfase een zege afhandig te maken: 2-2.



Hull City schoot op eigen veld goed uit de startblokken en de 1-0 in de zesde minuut kwam dan ook niet uit de lucht vallen. Een hoekschop van Robert Snodgrass viel uiteindelijk goed bij de tweede paal, waar Michael Dawson zich productief toonde. Nadien ontstond een aantrekkelijke wedstrijd met mogelijkheden aan weerszijden.



Everton groeide ondanks aanhoudende druk in de wedstrijd en kwam met hulp van de thuisclub langszij. David Marshall stompte een hoekschop ongelukkig in eigen doel. Toch raakte Hull niet in de war en opnieuw resulteerde dat in een voorsprong. Snodgross schoot ditmaal zelf raak via een heerlijke vrije trap.



Hull leek op weg naar de derde competitiezege van dit seizoen, maar in de slotfase ging het alsnog mis voor de thuisclub. Ross Barkley kopte de bezoekers uit Liverpool naar een 2-2 gelijkspel. Everton lijkt 2016 af te sluiten als nummer zeven van Engeland.



Scoreverloop:

1-0 (6') Michael Dawson

1-1 (45') David Marshall (eigen doelpunt)

2-1 (65') Robert Snodgrass

2-2 (84') Ross Barkley