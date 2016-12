'Voormalig Ajacied vraagt manager om speeltijd, vertrek lonkt'

Bojan Krkic begon uitstekend aan zijn dienstverband bij Stoke City en koos afgelopen februari dan ook voor contractverlenging. Tot medio 2020 staat de oud-Ajacied op de loonlijst, maar dit seizoen staat de teller pas op acht duels.



Bojan is ontevreden over zijn huidige rol bij 'The Potters' en aast dan ook op een vertrek in januari. "Zijn zaakwaarnemers hebben met mij een gesprek gevoerd. Hij wil meer speeltijd en ik wil hem die kansen aanbieden", aldus manager Mark Hughes in gesprek met The Sun.



Hughes wijst niet automatisch naar een vertrek van de Spanjaard. "We hebben spelers die naar de Afrika Cup gaan, dus er komen zeker kansen voor hem om te spelen." Het is maar de vraag of hij deze rol accepteert, want de voorkeur lijkt alsnog uit te draaien op een vertrek.



Afgelopen zomer waren clubs als Valencia en Real Sociedad in de race voor zijn handtekening.