Onthulling uit Doetinchem: "Vroeger in een Ajax-pyjama geslapen"

De Graafschap heeft een bewogen kalenderjaar achter de rug. De Achterhoekers wisten Ajax vorig seizoen na een sterke reeks van de landstitel af te houden, maar degradeerden alsnog met een vrije val als resultaat. Toch blijft vooral die wedstrijd op 8 mei bij velen de boventoon voeren.



"Die wedstrijd had voor mij niet zoveel waarde", stelt voorzitter Martin Mos op de website van De Graafschap. "Je mag het als voorzitter misschien niet zeggen, maar ik was ook niet zo gelukkig met de uitslag, want mijn sympathie gaat nog naar Ajax uit. Ik heb vroeger in een Ajax-pyjama geslapen. Ik blijf die club ook steunen."



"Ik was er dus niet zo gelukkig mee. Helemaal omdat het voor De Graafschap ook irrelevant was", aldus Mos, die echter geen schuldgevoel koestert. "Dat hebben ze over zichzelf afgeroepen. Als je zo dramatisch speelt op De Vijverberg als zij gedaan hebben, dan denk ik dat je beter in de spiegel kan kijken."



Uiteindelijk degradeerde de Graafschap via de play-offs, waarna de veelbesproken soap rond FC Twente ontstond. Mos noemt een aantal leden van de KNVB 'incapabel'. "Dat stoort mij. Het zit me nu niet meer dwars, maar ik vind dat je als KNVB moet staan voor je clubs."