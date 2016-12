Interesse in oud-Feyenoorder: "We volgen hem al langer"

Colin Kazim-Richards kent een weinig constante lijn in zijn loopbaan en dat blijkt momenteel opnieuw. Al na een half seizoen staat de oud-Feyenoorder op het punt om te verhuizen naar Corinthians.



Kazim speelt sinds de zomer voor Coritiba en heeft indruk gemaakt op Corinthians, dat op zoek is naar een kwaliteitsimpuls voor de voorhoede. De Turkse spits (30) is daarbij in beeld gekomen. Naar verluidt zou de vraagprijs zo'n 500.000 euro bedragen en dat lijkt geen obstakel te worden.



"We volgen hem al langer", beaamt coach Fabio Carrile in de Braziliaanse media. "Volgens ons kan hij voorin op alle posities uit de voeten. We zoeken voor meerder posities versterkingen. In totaal willen we vier of vijf aankopen doen."