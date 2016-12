Fiere Van der Vaart: "Vind dat ik nog steeds een topspeler ben"

Rafael van der Vaart heeft een moeizame fase in zijn carrière achter de rug. De 33-jarige middenvelder werd niet meer geselecteerd voor Oranje en kon zich maar mondjesmaat bewijzen bij verschillende clubs, maar toch kijkt hij tevreden terug op de prestaties tot nu toe.



"Ik vind wel dat ik er alles uit heb gehaald", sprak de routinier van FC Midtjylland in een documentaire van FOX Sports. "Misschien dat ik de Champions League had moeten winnen of het WK, want daar zijn we dichtbij geweest. Of dat ik langer bij Real Madrid had moeten blijven of een andere grote club."



Van der Vaart voegt toe: "Ik vind het ondankbaar wanneer je zegt dat je niet geslaagd bent wanneer je voor Tottenham, HSV, Real, Ajax en Real Betis hebt gespeeld. Daarnaast sta ik op 109 interlands, ik ben wel tevreden." Toch heerst er een kritische stemming. "Zo gaat dat in het voetbal, mensen vergeten het."



De Nederlander is op zijn periode in Sevilla na vooral tevreden. "Daar zijn ook statistieken voor. Ik ben niet iemand die zich dan gaat verdedigen. Het zal me worst wezen wat andere mensen ervan vinden. Het is wel logisch dat mensen er iets van vinden wanneer je voetballer bent. Ik vind dat ik nog steeds een topspeler ben."