Tip voor Feyenoord: "Daar krijg je alleen maar ellende door"

Feyenoord won in 2016 de KNVB Beker en wist ook de status van winterkampioen te verdienen. Sommigen adviseren de Rotterdammers om de transfermarkt op te gaan, maar Rob Jacobs vindt dat niet nodig.



"Nee, daar krijg je alleen maar ellende door", zo laat de oud-trainer weten aan RTV Rijnmond. Het vertrek van sterkhouder Karim El Ahmadi naar de Afrika Cup is een aderlating voor Feyenoord, maar in zijn optiek geen reden om in te grijpen. "Dan komt hij terug, en moet hij toch weer zijn 'plekkie' innemen. Feyenoord kan dan gelijk weer verder."



Feyenoord zal deze vacature wat Jacobs betreft intern moeten oplossen, maar met wie dan? "Jens Toornstra vult die plek perfect in", zo luidt zijn stelling in het praatprogramma. "Met zijn loopvermogen, in zijn voetbal. Gewoon een perfecte gozer."