Dylan Seys streek afgelopen zomer neer bij FC Twente, dat een verrassend goede indruk maakte in de eerste seizoenshelft. Vooral de late 1-0 overwinning op Ajax blijft de Belg zich nog lang heugen.



"Een zalige wedstrijd, een droom die uitkwam", vertelt de zomeraanwinst in De Krant van West-Vlaanderen. "Ajax is toch geen klein ploegske en in blessuretijd maken we dan ook nog eens de 1-0. In zulke wedstrijden ondervind je wel dat het tempo echt heel hoog ligt."



Seys genoot na die wedstrijd vooral van de sfeer. "Als je naam gescandeerd wordt, wil dat toch wel iets zeggen", aldus de buitenspeler. "De zege tegen Ajax heb ik gevierd met de supporters. Na onze ereronde zat Vak-P nog helemaal vol en ik ben nog vier of vijf keer teruggekeerd. In ons stadion voel je die steun echt wel."



"Zonder onze supporters hadden we misschien nooit gewonnen tegen Ajax. De sfeer is ongelooflijk en een beetje vergelijkbaar met die in de Duitse stadions. We hebben ook veel Duitse fans, want Enschede ligt op amper een paar kilometer van de grens", zo voegt de aanvaller toe.