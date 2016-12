Joey van den Berg verhuisde afgelopen zomer transfervrij van sc Heerenveen naar Reading. In Friesland besloot men zijn aflopende contract niet te verlengen, iets wat pas na de laatste competitiewedstrijd duidelijk werd.



"Maar no hard feelings", zo laat Van den Berg weten aan Leeuwarder Courant. "Ik ben dankbaar voor de jaren die ik bij Heerenveen heb gespeeld. Je ziet nu dat er rust is en dat is mooi. Toen ik er speelde had je bijna een universitaire opleiding nodig om te begrijpen hoe het technisch en bestuurlijk allemaal was geregeld."



"Niemand kon er een vinger opleggen. Nu is het beter", zo kijkt de middenvelder, een vaste waarde onder manager Jaap Stam bij Reading, terug op zijn Heerenveen-tijd. "En je ziet dat duidelijkheid in de organisatie de prestaties op het veld ten goede komt."