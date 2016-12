Doelwit NEC en Feyenoord: "We hebben hem toestemming gegeven"

NEC hoopt Jordan Larsson op zeer korte termijn toe te voegen aan de selectie. De negentienjarige aanvaller is afkomstig van het Zweedse Helsingborgs IF, waar hij tot voor kort onder zijn vader Henrik Larsson actief was.



Larsson werd geboren in Barcelona, waar zijn vader op dat moment speelde. Hij doorliep de jeugdopleiding van de Catalaanse topclub alvorens hij via Högaborgs BK (twaalf goals in 43 competitiewedstrijden) bij Helsingborgs IF (acht goals in 49 wedstrijden werd geplaatst.



De talentvolle aanvaller heeft eveneens voor verschillende Zweedse jeugdploegen gespeeld. De Gelderlander meldt nu dat NEC op het punt staat om hem binnen te halen, ondanks eerdere geruchten omtrent Feyenoord. "Ik ga niet in op geruchten", aldus technisch manager Edwin de Kruijff.



Update 20:40 uur

Helsingborgs IF wil na de degradatie uit de Allsvenskan meewerken aan een vertrek van Larsson. "Het is nog onzeker of hij volgende week aan de voorbereiding gaat beginnen en we hebben hem toestemming gegeven om met andere clubs te gaan praten", vertelt coach Per-Ola Ljung in het Helsingborgs Dagblad,



Ljung wil niet bevestigen of de jonge aanvaller praat met Feyenoord en/of NEC. "Hij is op dit moment in gesprek met andere clubs, maar verder kan ik er nog niks over zeggen."