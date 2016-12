Ziyech-thema blijft actief: "Is een voorbereidend iets"

Hakim Ziyech geldt in de Nederlandse Eredivisie als uitblinker, maar ontbreekt op de Afrika Cup namens Marokko. Tarik Oulida heeft gemengde gevoelens bij de beslissing van bondscoach Hervé Renard.



"Enerzijds snap ik het wel, anderzijds niet. Het is toch een belangrijke speler op de nummer 10-positie", vertelt Oulida aan De Telegraaf TV. "Hij (Renard, red.) zei al dat hij niet de beste spelers, maar het beste team ging uitkiezen. Ik denk dat het een voorbereidend iets is."



"Renard geeft Ziyech de tijd om te acclimatiseren bij Ajax. Hij wil hem rustig brengen", aldus Oulida, die de speelwijze in Afrika als reden ziet. "Ik heb weleens het middenveldspel in Afrika gezien... Nou, dan moet je heel fit zijn, scherp zijn en snel de bal rond laten gaan. Anders ga je er helemaal aan."