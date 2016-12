'Fenerbahçe gaat voormalig Eredivisie-aanvaller verhuren'

Fenerbahçe-coach Dick Advocaat doet dit seizoen maar zelden een beroep op Miroslav Stoch. Om die reden mag de Slowaakse buitenspeler zich in januari voorlopig uit de voeten maken en dat lijkt ook te gaan gebeuren.



Het Turkse medium Fanatik meldt dat Fenerbahçe de 29-jarige aanvaller gaat verhuren aan Caykur Rizespor, de nummer dertien uit de Süper Lig. Stoch is in Istanbul overbodig. De voetballer speelde pas 157 minuten voor de topclub, verdeeld over vijf competitiewedstrijden.



Stoch heeft een verleden in de Nederlandse Eredivisie. De Slowaak kwam tot 45 wedstrijden, twaalf doelpunten en vijf assists bij FC Twente. Zo wist hij onder meer doel te treffen in de kampioenswedstrijd tegen NAC Breda (0-2).