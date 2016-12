'Bundesliga-club wil doemscenario voorkomen met Nederlander'

Wesley Hoedt gaat zijn voetbalcarrière mogelijk voortzetten in de Duitse Bundesliga. Degradatiekandidaat Hamburger SV zou de Nederlandse verdediger willen overnemen van SS Lazio.



Hoedt verhuisde in 2015 van AZ naar de Romeinse club. Zijn debuutseizoen verliep redelijk, maar dit seizoen staat de teller pas op zes competitiewedstrijden (één doelpunt). Om die reden ziet HSV de mogelijkheid om een huurconstructie ter sprake te brengen.



Sportreppublica meldt dat HSV spoedig een voorstel gaat lanceren. De club staat momenteel zestiende in de Bundesliga en dat zou uiteindelijk play-offs om lijfsbehoud betekenen, waar een plek lager zelfs directe degradatie oplevert. Men zal dus aan de bak moeten om het doemscenario te ontwijken.



Ook Jeremiah St. Juste (sc Heerenveen) was eerder in beeld bij HSV.