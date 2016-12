Ibrahimovic vergelijkt Ronaldo's: "Dat is niet natuurlijk"

Real Madrid-aanvaller Cristiano Ronaldo bouwde in 2016 verder aan zijn toch al imposante erelijst. Zo voegde de Portugees een nieuwe Gouden Bal toe, maar toch is Zlatan Ibrahimovic niet lyrisch.



"Cristiano is het resultaat van heel hard trainen. Dat is niet natuurlijk", zo laat de Manchester United-aanvaller weten aan ESPN. De Braziliaanse Ronaldo noemt hij 'de allerbeste'. "Hij was een voorbeeld van wat voetbal inhoudt. Neem alleen al zijn manier van dribbelen en sprinten. Bij alles wat hij deed, dacht ik: wow!"



"Ronaldo was echt een natuurtalent. Hij werd geboren om te worden wie hij was. Hij heeft niet getraind om dat te bereiken, hij was uniek", aldus Ibrahimovic, die bij AC Milan met deze Ronaldo samenspeelde. "Ik vond het mooi om te zien hoe hij met zijn wilde haardos dribbelde. Tegenstanders leken wel kinderen als hij er voorbijging."