Ex-PSV'er spreekt zich uit over zijn toekomst: "Dan zullen we beslissen"

Voor Timmy Simons was 2016 een bijzonder jaar. De aanvoerder mocht met Club Brugge een nieuwe landstitel vieren, de eerste in elf jaar bovendien. En in november volgde dan nog eens de kers op de taart: hij mocht tegen Estland op zijn 39ste nog zijn 94ste cap pakken.



Wat er in 2017 nog te gebeuren staat met de ouderdomsdeken van de Jupiler Pro League, is nog een groot vraagteken. Simons is ondertussen 40 geworden en de vraag is uiteraard of hij volgend seizoen er nog een jaartje bij doet.



Bij VTM Nieuws probeert hij een antwoord te geven. "Ik laat deur nog altijd op een kier. Als ik mij goed voel en ik voel mij momenteel nog goed...", klinkt het. "Maar we bekijken het ergens binnen 2 of 3 maanden en dan zullen we een beslissing nemen."