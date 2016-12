Toornstra: 'Deze speler wordt de verrassing van 2017 bij Feyenoord'

Het jaar zit er bijna op en dus is het tijd om vooruit te blikken op het nieuwe jaar. Feyenoorder Jens Toornstra gaat bij FC Afkicken in op de grootste verrassingen van het aankomende jaar.



"De verrassing van 2017? Dat houd ik dan bij Feyenoord", vertelt de 27-jarige voetballer. "De verrassing voor het komende jaar gaat Mo El Hankouri worden, als nieuwe buitenspeler van Feyenoord."



De 19-jarige voetballer debuteerde in de competitie-wedstrijd tegen stadsgenoot Excelsior en maakte ook al minuten in het bekertoernooi tegen FC Oss. Afgelopen seizoen leek het er nog even op dat El Hankouri geen nieuw contract zou krijgen in Rotterdam, maar inmiddels is hij uitgegroeid tot vaste waarde op het trainingsveld bij de eerste selectie.