'Valencia moet na amper drie maanden alweer op zoek naar nieuwe trainer'

In Valencia is er dezer dagen niemand gelukkig. De club die enkele jaren geleden nog Real Madrid en FC Barcelona het vuur aan de schenen legde, strijdt dit seizoen tegen de degradatie. Enkel het doelsaldo houdt de ploeg voorlopig nog boven de gevarenzone.



En het gaat alleen maar van kwaad naar erger, want Marca meldt nu ook nog eens dat Cesare Prandelli ontslag genomen heeft. De Italiaanse trainer was nog maar drie maanden aan de slag in het Mestalla.



Prandelli wilde in januari vijf ervaren versterkingen aantrekken, maar kreeg van het bestuur te horen dat daar geen financiële ruimte voor was. Daarop diende hij zijn ontslagbrief in. Voorlopig zou ex-speler Curro Torres de ploeg van Zakaria Bakkali en Mathew Ryan uit het slop moeten trekken.