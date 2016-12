Zlatan: 'Dit is de reden dat Pogba nog niet helemaal uit de verf komt dit seizoen'

Paul Pogba werd afgelopen zomer voor maar liefst 105 miljoen euro aangetrokken door Manchester United. De middenvelder maakte dat transferbedrag in de eerste seizoenshelft echter nog niet helemaal waar. Collega Zlatan Ibrahimovic heeft wel een idee waar dat aan ligt, zo laar hij weten aan ESPN Brasil.



"Ik denk dat Paul in zijn eerste maand zich te nadrukkelijk wilde bewijzen dat hij zijn transfersom (€105 miljoen red.) waard was, in plaats van gewoon te spelen zoals hij altijd gedaan heeft.", vertelt de 35-jarige voetballer. "Hij is een fenomenale speler. Hij heeft een ongelooflijk potentieel."



"Toen het rustiger werd, begon hij te spelen zoals hij altijd gedaan heeft en daardoor maakt hij het makkelijker voor zichzelf. Hij hoeft zich aan niemand te bewijzen, want iedereen weet wie Paul is, wat hij de afgelopen drie à vier jaar bij Juventus gepresteerd heeft en waartoe hij in staat is. Nu speelt hij meer als Pogba."



"Hij hoeft niets te demonsteren, hij hoeft niets te laten zien, hij moet gewoon genieten en de ploegen helpen, zoals hij doet. Hij speelt als een volwassen spelen en je ziet de resultaten", aldus Ibrahimovic.