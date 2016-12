Mourinho maakt transferplannen met Memphis bekend

Memphis Depay weet zijn draai bij Manchester United dit seizoen nog niet echt te vinden. De Oranje-international mocht slechts acht keer aantreden van manager José Mourinho en maakte in deze wedstrijden gemiddeld slechts zeventien minuten. Een transfer lijkt dus een logische optie voor de Nederlander, maar dat zal in ieder geval niet op huurbasis gebeuren.



De Portugese trainer heeft namelijk tegenover de Mirror aangegeven dat er deze winter slechts één speler verhuurd mag worden. "Sam Johnstone is de enige speler die verhuurd mag worden. Hij speelt namelijk geen enkele minuut en dat moet veranderen", aldus Mourinho over de doelman.



Een eventuele verkoop behoort voor Memphis nog wel tot de mogelijkheden. Eerder werd al bekend dat AS Roma en Everton interesse zouden hebben in de aanvaller.