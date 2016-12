"Het is echt niet zo dat PSV minder goed draait omdat ik ben vertrokken"

PSV nam afgelopen zomer afscheid van Stijn Schaars. De routinier vertrok naar sc Heerenveen en speelde daar in de eerste seizoenshelft de sterren van de hemel. De Oranje-international vraagt zich in ELF Voetbal Magazine af of hij in Eindhoven ook nog van zo'n grote waarde had kunnen zijn.



"Het is echt niet zo dat PSV minder goed draait omdat Stijn Schaars is vertrokken", vertelt de 32-jarige voetballer. "Natuurlijk had ik een meerwaarde de laatste jaren. Binnen én buiten het veld. Maar met de concurrentie van Guardado, Hendrix, Pröpper, Ramselaar, De Jong en Zinchenko had ik dit jaar misschein wel helemaal niet gespeeld."



De regerend landskampioen heeft een niet al te beste eerste seizoenshelft achter de rug. "Het is logisch dat het na twee kampioenschappen wat minder gaat", aldus Schaars. "De hiëarchie verandert. Het jaar nadat Memphis en Wijnaldum vertrokken zag je dat ook. Het gedrag van spelers veranderde, omdat ze dachten dat ze een andere rol konden krijgen. Zomaar. Dat kan niet, hiëarchie ontstaat namelijk altijd op het veld. Dus op zo'n moment greep ik in en vertelde ze de waarheid. Dat horen ervaren jongens in de ploeg te doen. Anders krijgen jongens van achttien à negentien jaar al te veel verantwoordelijkheid."