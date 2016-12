Conte schept eindelijk duidelijkheid over toekomst begeerde Courtois

Na een tegenvallend seizoen voor zowel zijn ploeg als individueel, heeft Thibaut Courtois zijn topvorm weer teruggevonden. Met enkele cruciale reddingen had de doelman meer dan zijn aandeel in de recente zegetocht van de Blues. De club wil hem dan ook zo lang mogelijk op Stamford Bridge houden.



Dat wordt echter niet evident. Courtois zelf liet al meermaals uitschijnen dat hij op termijn graag zou terugkeren naar Spanje, met Real Madrid dat al een tijdje concrete interesse vertoont. Chelsea zou dan ook zijn contract willen openbreken en de Rode Duivel overtuigen met een flinke loonsverhoging.



Op zijn persconferentie in aanloop naar het duel met Stoke City van zaterdag, was coach Antonio Conte alvast duidelijk over de situatie van zijn nummer één. "Een transfer is niet aan de orde. Dat is speculatie. Courtois blijft waar hij zit: hier. Hij is een complete, moderne doelman. Hij heeft alles. Niet alleen goed met de handen, ook met de voeten. Dit seizoen heeft hij ook grote stappen gezet in het uit voetballen", haalde de Italiaan ook nog eens de loftrompet boven.





