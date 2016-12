Kraay jr. attendeert Eredivisie-clubs: 'Hij is het grootste talent van de JL'

In de Jupiler League lopen er ook dit seizoen genoeg spelers rond die ook op het hoogste niveau prima mee zouden kunnen. Hans Kraay Jr. maakt een keuze; wie is het áller grootste talent van de competitie?



De analist gaat voor Dean Koolhof, van De Graafschap. "Hij kan zó verschrikkelijk goed voetballen, is een linksbenige nummer tien, beetje klein, is snel en heeft kwaliteit", vertelt Kraay over de 22-jarige technicus aa FOX Sport. Hij twijfelt echter aan zijn mentale aspect.



"Hij moet zó verschrikkelijk op zijn donder hebben. Hij is veel te makkelijk. Als hij in zichzelf investeert, een trainer heeft die hem van de tien keer acht keer schopt en twee keer aait, dan is hij goed genoeg voor FC Utrecht en dat soort clubs. Bij balverlies heb je geen ene reet aan hem", oordeelt Kraay tot slot.