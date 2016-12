Onbegrip: "Alsnog werd geen club in Nederland concreet"

Demy de Zeeuw begrijpt er helemaal niets van dat Nederlandse clubs geen interesse in hem toonde, ondanks dat hij toch goede zaken deed bij NAC Breda. Mogelijk dat zijn business met BALR roet in het eten heeft gegooid voor een lange carrière van De Zeeuw, al denkt hij daar zelf anders over.



"Sommige geïnteresseerde clubs hebben afgelopen seizoen wel aangegeven dat ik al te veel met andere zaken bezig was buiten het voetbal. Dat klopte ook deels", zo gaf De Zeeuw eerlijk toe in een interview met VICE Sports.



"Maar als je bij NAC mijn statistieken zag… Ik was toen al volop bezig met mijn eigen bedrijven, maar creëerde dat half jaar de meeste kansen van alle spelers in de eredivisie. Alsnog werd geen club in Nederland concreet", aldus de uitleg van De Zeeuw.