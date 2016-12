De Zeeuw: "Wie is er nog echt een persoonlijkheid bij Ajax?"

Demy de Zeeuw ziet een groot verschil tussen de periode toen hij voor Ajax speelde en de club uit Amsterdam nu. Waar er vroeger echte haantjes in de hoofdmacht van de Amsterdammers speelden, zijn er volgens de oud-voetballer nu alleen nog maar jaknikkers.



De Zeeuw had spelers als Luis Suárez en Marko Pantelic om zich heen lopen. "Dat is een beetje de trend in Nederland, al die voetballers zijn jaknikkers. Wie is er nog echt een persoonlijkheid bij Ajax? Toen ik er speelde had je allemaal jongens die echt wat te zeggen hadden. Nu zijn het allemaal lieve, leuke jongens", vertelde De Zeeuw.



De middenvelder liet zich tegenover VICE Sports ook nog uit over de trainers die hij had. Zowel Martin Jol als Louis van Gaal passeerde de revue. Over beide trainers is De Zeeuw tevreden, maar over één man in het bijzonder. "Louis van Gaal bij AZ was voor mij de allerbeste trainer, soms wel een beetje apart, maar altijd eerlijk."