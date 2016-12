'China geeft miljoenen uit om imago communisme te verbeteren'

De Chinezen zorgen voor een schokgolf in het wereldvoetbal. Ze zwaaien met tientallen miljoenen om heel wat gereputeerde spelers naar China te lokken. Dat heeft zo zijn redenen.



"China wil overal de beste in zijn", zegt China-kenner Guy Hallet in Het Belang van Limburg. "De Chinese president Xi Jinping wil zo het imago van het communisme opkrikken. Hij ziet dat voetbal wereldwijd op sociaal vlak een diepe impact heeft", zegt hij.



"De transfers moeten vooral gezien worden als een eerste stap om het slechte imago van de Chinese voetbalsport weg te nemen bij de Chinezen zelf. Het mag zeker iets kosten, dat is waar. China werkt ook aan een nationale voetbalploeg die het goed moet doen. Kosten noch moeite worden gespaard."