TRANSFERUURTJE: Elia, Van Ginkel, Van der Wiel, Promes en El Ghazi

De laatste transfergeruchten en -nieuwtjes lees je elke dag op SoccerNews.nl. In de rubriek 'Transferuurtje' verzamelt de redactie de meest interessante en bizarre transferberichten in een handig overzicht.



Nederland:

Ajax wordt de laatste dagen steeds nadrukkelijker in verband gebracht met de Braziliaanse buitenspeler Everton Felipe van Sporting Recife. Naar verluidt zouden de Amsterdammers reeds een bod van acht miljoen euro uitgebracht hebben en dat is een bedrag dat de werkgever van de speler in kwestie wel wil accepteren. Een huidige speler van Ajax zou voor een vertrek staan. Dat is in ieder geval wat de Braziliaanse pers claimt te weten. Men stelt dat vleugelspits Anwar El Ghazi binnenkort verhandeld zal worden, waarna de transfer van Felipe naar Ajax zwart op wit komt te staan. El Ghazi wordt al een tijdje gelinkt aan AS Roma, maar vooralsnog leek die belangstelling niet heel concreet te zijn. De Romeinen zouden immers met een goedkopere optie bezig zijn: Charly Musonda van Chelsea.



Eljero Elia is toch zeker een bruikbare speler voor de nummer één van de Eredivisie Feyenoord te noemen. Het hoge niveau dat hij tig jaar geleden behaalde bereikt de vleugelspits echter niet meer, maar desondanks heeft het Turkse Fenerbahçe vertrouwen dat Elia nog steeds het verschil kan maken. De ploeg uit Istanbul zou zelfs een bod uitgebracht hebben van drie miljoen euro. Fenerbahçe heeft reeds een aantal Nederlander onder contract staan in de personen van coach Dick Advocaat en de spelers Jeremain Lens, Robin van Persie en Gregory van der Wiel. Die laatste heeft zich onmogelijk gemaakt en mag vertrekken, maar daartegenover staat dus weer dat de Turken nu belangstelling hebben voor Elia.



Buitenland:

Sporting Portugal heeft momenteel al een flink aantal Nederlanders onder contract staan. Bas Dost, Luc Castaignos en Marvin Zeegelaar verdienen hun brood in Portugal, maar de Portugese media denkt dat dit aantal binnenkort uitgebreid wordt tot vier. Vleugelverdediger Gregory van der Wiel kan namelijk naar Lissabon vertrekken. De krant O Jogo stelt dat Sporting concrete interesse heeft voor de voormalig vleugelverdediger van Ajax en Paris Saint-Germain. Van der Wiel heeft zich onmogelijk gemaakt bij zijn huidige werkgever Fenerbahçe en mag van coach Dick Advocaat uitkijken naar een nieuwe club. Eerder werd het Franse Olympique Marseille al in verband gebracht met de Oranje-kandidaat.



Het Engelse Liverpool is nog op zoek naar een buitenspeler omdat Sadio Mané naar de Afrika Cup gaat met zijn land Senegal. Jesé Rodriguez van Paris Saint-Germain werd al genoemd, maar Quincy Promes wordt nog veel vaker in verband gebracht met de Reds. Willen zij zakendoen met Spartak Moskou, dan dienen ze echter een flinke zak met geld op tafel te leggen. De Engelse media schrijven op vrijdagmorgen dat Promes een clausule in zijn contract heeft staan die hem in staat stelt voor ongeveer 23,3 miljoen euro te vertrekken uit Rusland. Die transfersom is natuurlijk wel te betalen voor Liverpool, maar de eerdergenoemde Spanjaard, Jesé dus, is hoogstwaarschijnlijk toch een pak goedkoper: het afgelopen jaar flopte hij immers totaal in het Parc des Princes.



Middenvelder Marco van Ginkel is al een aantal keer in verband gebracht met een nieuwe uitleenbeurt in Eindhoven bij PSV. Het is echter zeker niet klaar als een klontje dat de Oranje-kandidaat ook daadwerkelijk naar het Philips Stadion vertrekt. De Turkse media weten namelijk dat Van Ginkel aangeboden is bij Fenerbahçe. En naar verluidt zou coach Dick Advocaat positief gereageerd hebben op het voorstel van de Blues om de desbetreffende middenvelder een half jaartje in Istanbul te stallen. Van Ginkel heeft zelf echter natuurlijk ook nog wel wat te vertellen en an sich is het mogelijk dat hij ervoor kiest om voor deze transfer te gaan liggen, mocht hij per se naar PSV willen vertrekken. De eerste berichten zijn echter bemoedigend voor Fenerbahçe.