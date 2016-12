'Roma weigert monsteraanbieding voor Nainggolan'

Chelsea verkocht Oscar voor meer dan zestig miljoen euro aan het Chinese Shanghai SIPG. Chelsea wil met dat geld een toptransfer realiseren. Antonio Conte dacht opnieuw aan Radja Nainggolan.



De Belg is zowat de natte droom van Conte. Hij wilde hem bij Juventus, en ook afgelopen zomer probeerde hij hem naar Chelsea te halen. Volgens de Italiaanse journalist Emanuele Giulianelli heeft Chelsea een bod van zestig miljoen euro gedaan op de Belg.



Maar de Romeinen willen de publiekslieveling niet laten gaan. Nainggolan en AS Roma praten nog steeds over een nieuw contract. Chelsea zou zijn vizier al op een andere speler hebben gericht. Arturo Vidal van Bayern München is nu het doelwit. Conte trainde hem al bij Juventus. Hij zou 45 miljoen euro kosten.