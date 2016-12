'Feyenoord krijgt miljoenenbod binnen op Elia'

Eljero Elia is toch zeker een bruikbare speler voor de nummer één van de Eredivisie Feyenoord te noemen. Het hoge niveau dat hij tig jaar geleden behaalde bereikt de vleugelspits echter niet meer, maar desondanks heeft het Turkse Fenerbahçe vertrouwen dat Elia nog steeds het verschil kan maken. De ploeg uit Istanbul zou zelfs een bod uitgebracht hebben.



Fenerbahçe heeft reeds een aantal Nederlander onder contract staan in de personen van coach Dick Advocaat en de spelers Jeremain Lens, Robin van Persie en Gregory van der Wiel. Die laatste heeft zich onmogelijk gemaakt en mag vertrekken, maar daartegenover staat dus weer dat de Turken nu belangstelling hebben voor Elia en Marco van Ginkel van Chelsea.



De Kleine Generaal zou intern aangedrongen hebben op de komst van Elia en Fenerbahçe heeft ook best wat geld over om de Nederlander los te weken bij Feyenoord. Naar verluidt hebben de Turken namelijk een bod van drie miljoen euro neergelegd bij technisch manager Martin van Geel van de Rotterdammers. Het is maar zeer de vraag of Feyenoord ooit meer zal kunnen verdienen aan Elia.