'Chelsea wil Van Ginkel uitlenen aan deze club'

Middenvelder Marco van Ginkel is al een aantal keer in verband gebracht met een nieuwe uitleenbeurt in Eindhoven bij PSV. Het is echter zeker niet klaar als een klontje dat de Oranje-kandidaat ook daadwerkelijk naar het Philips Stadion vertrekt. De Turkse media weten namelijk dat Van Ginkel aangeboden is bij Fenerbahçe.



En naar verluidt zou coach Dick Advocaat positief gereageerd hebben op het voorstel van de Blues om de desbetreffende middenvelder een half jaartje in Istanbul te stallen. Van Ginkel heeft zelf echter natuurlijk ook nog wel wat te vertellen en an sich is het mogelijk dat hij ervoor kiest om voor deze transfer te gaan liggen, mocht hij per se naar PSV willen vertrekken. De eerste berichten zijn echter bemoedigend voor Fenerbahçe.



Van Ginkel werd een aantal dagen geleden nog gelinkt aan het Italiaanse Internazionale, maar dat is momenteel bezig met Lucas Leiva van Liverpool. De Italiaanse media weten zelfs te melden dat de Braziliaan reeds een medische keuring ondergaan heeft in Milaan en dus lijkt het er sterk op dat Inter niet meer in de markt is voor de Nederlander.