"Hij is een jongen van de club en heeft een Twente-hart"

Centrumverdediger Peet Bijen komt dit seizoen zeker in het stuk voor in De Grolsch Veste bij FC Twente. De Tukkers beloonden hem onlangs met een nieuw contract en daar is de speler in kwestie bijzonder blij mee, evenals zijn zaakwaarnemer Henk-Maarten Chin.



Die laatste vertelt in gesprek met het medium Twentefans: "We zaten niet per se snel op één lijn met FC Twente, maar het was gewoon een prima onderhandeling. Peet had sowieso nog een optie voor twee jaar. Het was niet zo – wat de meeste mensen dachten – dat zijn contract afliep. Een volgende stap was nu überhaupt niet aan de orde."



De spelersmakelaar gaat verder met zijn verhaal: "Peet heeft het prima naar zijn zin bij FC Twente en heeft het supergoed gedaan. Vanuit dat idee teken je ook bij. Hij is een jongen van de club en heeft ook een Twente-hart. Dus dan is het een normale volgende stap dat je bijtekent als de club met een aanbieding komt."