De regerend landskampioen van de Eredivisie PSV heeft niet zo'n hele goede eerste seizoenshelft achter de rug. Middenvelder Bart Ramselaar heeft zijn neus echter een aantal keer laten zien op de juiste manier en misschien doet hij het wel beter dan verwacht in het Philips Stadion. Dat laatste had de speler zelf eigenlijk wel verwacht.



In gesprek met ELF Voetbal Magazine zegt hij in ieder geval: "Dat was het doel toen ik hier afgelopen zomer tekende: belangrijk worden. Ik ben ook voor een behoorlijk bedrag gehaald, dus dan weet je dat ze plannen met je hebben. We hebben het nooit over een aanpassingsjaar gehad. Normaal gesproken heb je het eerste seizoen nodig om te wennen, maar met voetbal kan het ook zo zijn dat je er binnen twee weken ineens moet staan. Dat laatste is bij mij het geval geweest."



Ramselaar gaat verder: "Ik moet sterker worden. Dat zijn dingen waaraan ik moet werken voordat ik een leider kan worden. We hebben sowieso al genoeg leiderstypes bij PSV. Luuk de Jong natuurlijk, maar ook Andrés Guardado, Héctor Moreno en Davy Pröpper. Samen moet dat ons heel ver kunnen brengen dit seizoen. Hoe ver? Tot de landstitel."