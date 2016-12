Blind onthult waarom Van Persie nooit bij Oranje zit

Robin van Persie hebben we al een tijdje niet gezien bij het Nederlands elftal, ondanks dat hij dit seizoen toch alleraardigst presteert bij het Turkse Fenerbahçe. Soms lijkt het erop dat bondscoach Danny Blind wat tegen de Rotterdammer heeft, maar in gesprek met het Algemeen Dagblad stelt de oefenmeester dat hij wel degelijk openstaat voor een hereniging, onder bepaalde voorwaarden weliswaar.



Blind vangt aan: "Robin heeft grote verdiensten voor het Nederlandse voetbal gehad. Juist daarom heb ik in 2015 voor Kazachstan-uit uitvoerig uitgelegd waarom ik hem een eerste keer ging passeren. In een persoonlijk gesprek. Drie dagen later voor Tsjechië-thuis heb ik dat opnieuw gedaan. Hoefde die tweede keer niet, maar ik vond dat passen bij een speler van zijn status. Vervolgens heb ik Robin ook weer uitleg gegeven bij het niet-selecteren van hem na de mislukte kwalificatie."



De coach gaat verder: "Een volgend belletje moet volgens mij zijn wanneer je als coach besluit af te gaan wijken van je lijn. Anders ga je valse verwachtingen wekken. Niet onbelangrijk in deze: ik had geen intentie om af te wijken, omdat Vincent Janssen zich op een geweldige manier aandiende in 2016." Van Persie is wel degelijk in beeld: "Hij komt gewoon ter sprake in de wekelijkse stafvergaderingen, want we volgen alle spelers. Van Persie had de laatste tijd ook wedstrijden bij Fenerbahçe waarin het er positief uitzag wat ie deed. Maar ja, hij is weer geblesseerd geraakt. En de wedstrijd tegen Feyenoord bijvoorbeeld, bij terugkeer toch in eigen land, was niet goed. Dan mis ik de dreiging. Als spits moet je aanwezigheid meer omvatten dan een paar momenten in wedstrijden."