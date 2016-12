De 10 Eredivisie-clubs waar de meeste goals vielen

De Eredivisie staat bekend als doelpuntrijk en dat hebben we ook dit seizoen weer mogen constateren. Maar bij welke clubs vielen eigenlijk de meeste doelpunten (voor en tegen)? SoccerNews.nl zet de eerste tien clubs op een rijtje.



10. PEC Zwolle

PEC Zwolle heeft sinds de laatste promotie veel complimenten ontvangen, maar dit seizoen lijkt lijfsbehoud het hoogst haalbare. De ploeg van Ron Jans scoort moeizaam (dertien keer) en incasseert de doelpunten makkelijk (34 keer), waardoor men onder de rode streep staat. Met 47 doelpunten zijn de wedstrijden het aankijken meestal wel waard.







9. FC Groningen

FC Groningen begon het seizoen met een 0-5 nederlaag tegen Feyenoord en dus liep de teller al snel op. Saai zijn de wedstrijden van de Trots van het Noorden zeker niet, met een doelsaldo van 23 om 25 als bewijs. Met een totaal van 48 doelpunten staan de Groningers gedeeltelijk op plek zeven.







8. FC Utrecht

FC Utrecht kende eveneens een valse start van het seizoen, met vooral de 1-5 thuisnederlaag tegen het al aangehaalde FC Groningen als dieptepunt. Toch is er inmiddels sprake van een positief doelsaldo: 26 om 22. Ook bij de Domstedelingen staat het totaal dus op 48 doelpunten.







7. Ajax

Met 35 doelpunten is Ajax één van de meest productieve clubs in de Eredivisie, waar het met dertien doelpunten halverwege ook één van de minst gepasseerde defensies bezit. De combinatie resulteert in een zevende positie voor Peter Bosz en consorten, met net als FC Groningen en FC Utrecht 48 doelpunten als totaal.







6. FC Twente

FC Twente werd door velen als degradatiekandidaat bestempeld na een loodzware zomer, maar in werkelijkheid staan de Tukkers met aantrekkelijk voetbal 'gewoon' in de subtop. In de zeventien gespeelde wedstrijden vielen er 49 doelpunten te zien, waarvan 26 in het voordeel en 23 in het nadeel van de ploeg van René Hake.







5. Sparta Rotterdam

Sparta promoveerde als kampioen van de Jupiler League naar de Eredivisie, wat automatisch een etiket van degradatiekandidaat oplevert. Toch zijn dit soort teams in hun eerste seizoen regelmatig succesvol en dat geldt ook voor de Kasteelheren. In deze duels vielen er maar liefst 51 goals: 22 om 29.







4. AZ

AZ is al jaren één van de meest aantrekkelijke ploegen in de vaderlandse competitie en dat is dit seizoen niet anders. De Alkmaarders staan in dit overzicht gedeeld derde met een totaal van 52 doelpunten. Zelf maakte AZ er 29, waar het ook al 23 keer een tegentreffer toestond.







3. sc Heerenveen

Zo dramatisch het afgelopen seizoen verliep voor sc Heerenveen, zo soepeltjes loopt het dit seizoen. De Friezen hebben onder leiding van trainer Jurgen Streppel de schwung weer te pakken en dat zien we terug in deze lijst. Ook hier vielen er 52 doelpunten met als doelsaldo 32 om twintig.







2. Excelsior

Excelsior vinden we terug op de tweede plek in deze lijst. Dat zou je als compliment kunnen opvatten, ware het niet dat de negatieve marge hier de doorslag geeft. Tegenover de 23 geproduceerde doelpunten staan namelijk ook 32 in het nadeel van de Kralingers. Dat maakt een totaal van 55 doelpunten.







1. Feyenoord

Wil je doelpunten zien in een Eredivisie-wedstrijd, dan doe je er verstandig aan om een Rotterdamse ploeg te bezoeken. Na Sparta en Excelsior sluiten we namelijk af met Feyenoord. De koploper incasseerde pas twaalf doelpunten en zet daar maar liefst 47 tegenover, meer dan welke ploeg dan ook. Het totaal staat dus op 59.