'Chelsea wil Real aftroeven met zeer lucratief voorstel'

Chelsea maakt een fantastisch seizoen door en dat is deels toe te schrijven aan goed keeperswerk van Thibaut Courtois. Het is dan ook geen verrassing dat Real Madrid hem terug wil halen naar Spanje, maar de Londenaren willen dat idee in de kiem smoren.



Chelsea wil Real Madrid afschrikken door de international van België een gloednieuw contract te laten tekenen. Courtois (24) is met tien clean sheets in twaalf wedstrijden een absolute steunpilaar op Stamford Bridge, dus zal een aanbod niet misselijk zijn. The Telegraph verwacht dat zijn weeksalaris van 100.000 pond zal stijgen naar 150.000 pond.



In 2015 toonde Real Madrid ook al belangstelling en toen wilde Chelsea zo'n 85 miljoen euro op tafel zien, waardoor de onderhandelingen zonder resultaat bleven. Zelf heeft de sluitpost al meerdere malen aangegeven ooit terug te willen keren naar Spanje, waar hij eerder onder contract stond bij Atlético Madrid.