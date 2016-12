'Barça en UEFA sluiten opvallende deal om conflict te stoppen'

FC Barcelona heeft zich niet populair gemaakt bij de Europese voetbalbond (UEFA). De aanhang van de Spaanse kampioen ontvouwde meerdere malen Catalaanse vlaggen bij de Champions League-wedstrijden en dat druist in tegen de reglementen.



Het tonen van de nationale vlag is toegestaan, maar de Catalaanse vlag geldt als politiek gebaar en dat is verboden. Om die reden werd Barça meerdere malen op de vingers getikt door de UEFA. President Josep Maria Bartomeu diende op zijn beurt een aanklacht in tegen de overkoepelende bond omwille van een té kritische regelgeving.



De Spaanse sportkrant Marca meldt dat er beweging is. De UEFA zou hebben beloofd om te kijken naar versoepeling van de regels, maar daar staat een tegenprestatie tegenover. De club zou de steun voor een eventuele Super League, een bedreiging voor de Champions League, voorlopig opschorten.