'Twente-aanwinst zei om deze reden 'nee' tegen Heerenveen'

Oussama Assaidi tekende recentelijk een contract voor tweeënhalf jaar bij FC Twente. De vleugelaanvaller was ook in beeld bij zijn oud-werkgever sc Heerenveen, maar het gesprek met technisch manager Gerry Hamstra verliep naar eigen zeggen 'koud'.



Inmiddels is er meer duidelijkheid over de afwijzing van Assaidi. In Heerenveen zou men de buitenspeler alleen hebben aangeboden om mee te trainen. Op het eerste oog geen gekke eis, omdat de Marokkaan al een tijdje geen wedstrijdritme heeft opgedaan en bovendien een tijdje van de radar verdween door in het Midden-Oosten te voetballen.



Assaidi zou er echter geen prettig gevoel aan over hebben gehouden, zo weet fansite FeanOnline. In Enschede was men blijkbaar voldoende overtuigd om direct toe te slaan. De buitenspeler is zonder proefperiode een meerjarig contract aangeboden door de Tukkers, die na de winterstop een succesverhaal hopen te lanceren.