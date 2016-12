Watford overweegt Feyenoord met slecht nieuws lastig te vallen

Feyenoord wil de selectie in januari intact houden, maar de Eredivisie-koploper dreigt geconfronteerd te worden met een tegenvaller. Het Engelse Watford overweegt Steven Berghuis nu al terug te halen.



"Ik ben heel blij dat Steven het zo goed doet in een andere competitie, ook al is die van een ander niveau dan de Premier League", vertelde Watford-manager Walter Mazzarri op een persconferentie. "Of hij terugkeert? Ik ga praten met de clubleiding en dan zien we wel wat we gaan doen. We hebben veel opties in januari."



Berghuis ging in de zomer van 2015 naar Watford, dat ruim zes miljoen euro betaalde aan AZ. Zijn debuutseizoen verliep echter dramatisch en dus besloot de Premier League-club om hem uit te lenen aan Feyenoord. Door de deelname van Nordin Amrabat en Adlene Guedioura aan de Afrika Cup stopt die periode mogelijk al vroegtijdig.