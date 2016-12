Euforie in Limburg: "Ik kende hem direct van Ajax"

Fortuna Sittard zorgde deze week voor een daverende verrassing door Sunday Oliseh als nieuwe trainer te presenteren. De oud-Ajacied heeft nu al veel los weten te maken bij de Limburgse eerstedivisionist.



"Het eerste dat ik dacht was: 'wat een grote voetbalnaam heeft de club binnengehaald'", vertelt aanvaller Roald van Hout op de clubwebsite. "Hij heeft als speler veel meegemaakt en dat is uiteraard erg interessant. Oliseh dwingt automatisch respect af. Iedereen in de voetbalwereld kent hem en hij is qua ervaring het tegenovergestelde van Ben van Dael."



Aanvoerder Ferry de Regt hoefde evenmin diep in zijn geheugen te graven. "Ik kende hem direct van Ajax. Oliseh heeft natuurlijk voor grote clubs gespeeld, dus hij kan zijn ervaring overbrengen op de groep. Dat we er samen een mooie, tweede seizoenshelft van maken."



Met vijftien punten uit negentien wedstrijden staan de Limburgers op een penibele plek in de Jupiler League. Oliseh kan dus direct aan de bak bij Fortuna.