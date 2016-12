Klopp beaamt tegenvaller: "Daar bestaat geen twijfel over"

Philippe Coutinho heeft de laatste wedstrijd in 2016 definitief achter de rug. Liverpool komt zaterdag nog in actie tegen concurrent Manchester City, maar de Braziliaanse smaakmaker komt niet meer in actie.



"Die wedstrijd komt te vroeg voor hem", sprak manager Jürgen Klopp op de persconferentie van Liverpool. Eind november raakte de 24-jarige Braziliaan geblesseerd in de wedstrijd tegen Sunderland (2-0 overwinning) en sindsdien moest hij noodgedwongen steeds passen. Ook de ontmoeting met City komt nog te vroeg.



Coutinho heeft alweer meegetraind. "Ik heb hem net na de training nog even gesproken en hij voelt zich prima, maar het duel tegen City komt te vroeg voor hem", aldus Klopp. "Daar bestaat geen twijfel over. Waarschijnlijk is ook het duel tegen Sunderland op 2 januari nog te vroeg voor hem."



Met vijf doelpunten en vijf assists is Coutinho bezig aan een goed seizoen. Liverpool staat momenteel tweede met veertig punten, waar City derde staat met 39 punten.