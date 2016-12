"Het maakt mij niet uit of ik in het eerste of in het tweede elftal speel"

Waar Davinson Sánchez de overstap naar Ajax relatief probleemloos heeft gemaakt, daar heeft landgenoot Mateo Cassierra nog niet weten te schitteren. De Colombiaanse spits moet het vooral stellen met invalbeurten plus speeltijd in de beloftenploeg. Klagen doet de zomeraanwinst voorlopig niet.



"Het maakt mij niet uit of ik in het eerste elftal of in het tweede elftal speel. Ik profiteer van elke minuut", opent Cassierra in gesprek met Ajax TV. "Jong Ajax speelt op het tweede niveau en dat is ook heel belangrijk, en ze spelen bovenin. Als ik bij Jong Ajax speel, doe ik dat zo goed mogelijk, want ik weet dat het goed is voor mijn ontwikkeling en het is ook goed als ik daar veel goals maak."



Cassierra krijgt wel kansen in Ajax 1 en dat noemt hij 'ook belangrijk'. Met het spelen in Europa is in ieder geval een eerste droom gerealiseerd. "Dat is redelijk snel gegaan. Ik leef nu van dag tot dag, elke dag probeer ik te leren en te groeien op persoonlijk- en op voetbalgebied. Ik ben heel jong en probeer steeds te denken aan het heden en benut elk moment dat ik mag spelen maximaal."



De Colombiaan besluit hoopvol: "Bij deze club krijg ik de ruimte om te groeien op zowel persoonlijk als voetbalgebied en dat vind ik heel goed. Ik zit bij een club waarvan de jeugdopleiding tot de drie besten van de wereld behoort, geloof ik. Dat is heel goed en daar profiteer ik elke dag van."