Kamp Honda negeert China: "We hebben absoluut een voorkeur"

Keisuke Honda speelde dit seizoen pas 96 minuten voor de Italiaanse topclub AC Milan en dat is natuurlijk niet naar wens. De kans is aannemelijk dat de Japanse middenvelder in januari voor een afscheid kiest.



De zaakwaarnemer van Honda heeft in gesprek met Japan Yahoo Sport gecommuniceerd over de kwestie. "We hebben contact met verschillende clubs uit China. We hebben deze aanbiedingen echter geweigerd, omdat Keisuke problemen zou ondervinden om zich aan te passen aan China."



"We hebben absoluut een voorkeur voor de Amerikaanse Major League Soccer. Keisuke speelt niet veel in Milaan en wil voorkomen dat hij zijn plaats kwijtraakt in de nationale ploeg", zo luidt de verklaring. Honda kwam eerder uit voor clubs als VVV-Venlo en CSKA Moskou.