'Galatasaray legt zich neer bij mislukte huurperiode oud-Ajacied'

Kolbeinn Sigthórsson maakt een zorgwekkende fase door in zijn loopbaan. De IJslander mislukte na zijn Ajax-afscheid al bij FC Nantes en inmiddels is hij ook overbodig bij Galatasaray.



Sigthórsson vertrok in de zomer van 2015 van Ajax naar FC Nantes, waar hij in zijn debuutseizoen maar vier goals maakte in ruim dertig wedstrijden. Zijn statistieken in Istanbul zijn nog bedroevender. De spits kwam geen enkele keer in actie voor de Turkse topclub Galatasaray.



De oud-speler van AZ en Ajax onderging in september een meniscusoperatie. Begin december keerde de 26-jarige aanvaller terug op het trainingsveld, maar zijn huurcontract is inmiddels beëindigd volgens Turkse media. Zijn revalidatie mag Sigthórsson afronden in Frankrijk.



Voor Sigthórsson is deze situatie een enorme domper, omdat hij op het EK nog een prima indruk maakte. Zowel tegen Engeland (2-1 zege, achtste finale) als Frankrijk (2-5 nederlaag, kwartfinale) wist hij een doelpunt mee te pikken.